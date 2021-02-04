شكرا لقرائتكم خبر عن رئاسة الحرمين تدشن خدمة عربات جديدة لنقل كبار السن بالمسجد الحرام.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دشن الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى، عربات نقل المعتمرين والمصلين من كبار السن بالمسجد الحرام، ونشر الحساب الرسمى لرئاسة شئون الحرمين على "تويتر"، اليوم الخميس، جانب من صور تدشين السيارات لتسهيل حركة المعتمرين وكبار السن داخل ساحات المسجد الحرام.



خدمة العربات

وقال الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى، إن هذه العربات تهدف إلى تسهيل حركة المعتمرين وكبار السن داخل ساحات المسجد الحرام بكل يسر وسهولة، مؤكدا أنها من الخدمات التي تسعى رئاسة الحرمين لتطويرها.



السديس يشهد الخدمة الجديدة

وشدد الدكتور عبد الرحمن السديس، على أهمية استمرار تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية بها عبر تعقيم العربات باستمرار، وتطبيق التباعد في المسارات الخاصة بها، كما بين أن الرئاسة خصصت عدداً من النقاط التي تسهم في تنقل المعتمرين من نقاط الدخول إلى الخروج.



السديس خلال تدشين العربات

وتولى رئاسة الحرمين اهتماما بالغا بكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة من زوار المسجد الحرم، حيث قام الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، بالمشاركة منذ أيام في عملية تدشين العربات الجديدة الخاصة بذوي الإعاقة لمساعدتهم في السعي والطواف والتي تمكنهم من أداء شعائر الحج والعمرة والطواف بكل يسر وسهولة.

ونشر الحساب الرسمى لرئاسة شئون الحرمين على "تويتر"، صورا لشكل العربات الكهربائية الجديدة قبل استخدامها في ساحات المسجد الحرام.

وأكد الدكتور عبد الرحمن السديس، أن هذه الخطوة تأتي انطلاقا من حرص واهتمام الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لتطوير الخدمات المقدمة لقاصدي الحرمين الشريفين، ضمن منظومة الأعمال التطويرية التي يشهدها المسجد الحرام والعمل على الاستفادة من أحدث ما توصلت إليه التقنية الحديثة في جميع المجالات مما يخدم قاصدي المسجد الحرام من الحجاج والمعتمرين والزوار.