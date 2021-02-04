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الصحة العراقية تنفى إعادة فرض حظر التجوال بسبب إصابات فيروس كورونا

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القاهرة - سامية سيد - نفت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الخميس، إعادة فرض حظر التجوال بسبب إصابات فيروس "كورونا"، وذكرت الوزارة - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية - "أنها تنفي ما ورد في أحد البيانات المزورة وغير الصادرة عنها بما يخص حظر التجوال"، مؤكدة أن كافة القرارت الخاصة بجائحة "كورونا" تصدر عن اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية وببيانات رسمية تنشر فقط من خلال الوسائل المعتمدة.


وتوعدت الوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من تسول له نفسه ببث الشائعات ونشر الأخبار المزورة والتي تضلل الرأي العام وتخل بالأمن الصحي للبلاد.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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