شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر بالرياض يبحث مع وزير الداخلية السعودي تسهيل امور الجالية المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى السفير أحمد فاروق، سفير جمهورية مصر العربية في الرياض عبر الفيديو كونفرانس، بالأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود، وزير داخلية المملكة العربية السعودية.

هذا، وتناول اللقاء الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيز أواصر التعاون بينهما في شتى المجالات، والتطلع لمزيد من التواصل بهدف تسهيل كافة أمور الجالية المصرية المُقيمة بالمملكة.