إجراء عاجل من الرئيس اللبناني بشأن اغتيال لقمان سليم

دبي - محمود عبدالرازق - © AFP 2020 / MAHMOUD ZAYYAT

ذكرت وسائل إعلام لبنانية، أن "​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ طلب من المدعي العام التمييزي القاضي ​غسان عويدات​، إجراء ​التحقيقات​ اللازمة لمعرفة ملابسات جريمة اغتيال الناشط ​لقمان سليم​ التي وقعت في منطقة العدوسية في ​الجنوب​".

وشدد ​الرئيس عون​، على "ضرورة الإسراع في التحقيق لجلاء الظروف التي أدت إلى وقوع الجريمة والجهات التي تقف وراءها".

وكانت وسائل إعلام لبنانية أفادت بأنه عثر على الناشط مقتولا داخل سيارة مستأجرة بين بلدتي العدوسية وتفاحتا في جنوب لبنان، بعد أن أعلنت شقيقته رشا الأمير، عن فقدانه منذ عدة ساعات، وقالت على "تويتر": "شقيقي لقمان سليم غادر نيحا الجنوب من 6 ساعات عائدا إلى بيروت، وهو لم يعد بعد. هاتفه لا يرد .لا أثر له في المستشفيات. من يعرف عنه ليتواصل معي مشكورا".

من جانبه، أعلن الطب الشرعي اللبناني، اليوم الخميس، أن "جثة لقمان سليم مصابة بخمس طلقات نارية ولم يعثر مع الجثة على أي بطاقة تعريف".

وقال النائب العام الاستئنافي في الجنوب، القاضي رهيف رمضان، إنه "تم نقل جثة الناشط لقمان سليم، إلى مستشفى صيدا الحكومي، بعدما أنهى الطبيب الشرعي الدكتور عفيف خفاجة الكشف عليها، وتبين أنها مصابة بخمس طلقات نارية، أربعة في الرأس وواحدة في الظهر، في وقت تتواصل التحقيقات لكشف ملابسات الجريمة"؛ حسب قناة "lbc" اللبنانية.