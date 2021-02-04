الأونروا تكشف أعداد اللاجئين الفلسطينيين المصابين بكورونا في لبنان

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب بيان للمنظمة فإن اجمالي عدد اللاجئين المصابين بفيروس كورونا في لبنان، بلغ حتى مطلع شهر فبراير/ شباط الجاري 4891 إصابة.

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ولفت البيان إلى أن الوفيات بين اللاجئين بسبب كورونا وصلت إلى 173 حالة منذ بداية الأزمة، معظمهم من كبار السن ومن ذوي الأمراض المزمنة، في حين أن قرابة 630 حالة إصابة مصنفة على أنها نشطة.

وعبرت الوكالة عن قلقها من تزايد الإصابات بفيروس كورونا، بين اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، مؤكدة أنها أتاحت مركزًا للعزل في جبل لبنان في أحد مراكز الوكالة، لكل الحالات التي لا تستطيع حجر نفسها في بيوتها.

وأشار البيان إلى أن لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني تعمل على تجهيز بعض المستشفيات في المخيمات الفلسطينية في الجنوب والشمال حتى تستقبل حالات كورونا .

وأوضحت المنظمة أن وزارة الصحة اللبنانية أكدت أن اللاجئين الفلسطينيين سيكونون ضمن الخطة الوطنية للتلقيح مجانًا أسوة باللبنانيين، والمقيمين على الأراضي اللبنانية، وذلك بحسب معايير منظمة الصحة العالمية التي تحدد أولويات للتلقيح.

وكانت الوكالة قد أعلنت الثلاثاء 2 قبراير/ شباط، عن بلوغ عدد حالات الإصابات النشطة بفايروس " كورونا" في صفوف اللاجئين الفلسطينين في لبنان 660 حالة، فيما بلغ إجمالي الإصابات منذ بدء الجائحة 4681 أصابة حتّى تاريخ 27 من يناير/ كانون الثاني، كما بلغت أعداد الوفيّات وفق " أونروا" 163 منذ بدء الجائجة، معظمهم من كبار السن وذوي الأمراض المزمنة.

وقالت الوكالة: إنها تتابع بقلق الارتفاع المتزايد للإصابات بفايروس "كورونا" في أوساط اللاجئين الفلسطينين، كما أنها تتابع كل الحالات في المستشفيات حيث قامت بتوقيع عقود إضافية مع مستشفيات حكومية وخاصة، تحديداً المستشفيات التي تقدم العلاج لمرضى كوفيد-19.

يشار إلى أن لبنان ستتلقى الدفعة الأولى من اللقاحات التي كانت تعاقدت عليها مع شركة "فايزر" ومنصة "كوفاكس" بحلول منتصف الشهر الجاري .

ودعت "الأونروا" اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، إلى الدخول إلى منصة وزارة الصحة الإلكترونية للتسجيل للحصول على اللقاح، موضحة أنه تم الاتفاق مؤخرًا في اجتماع ضم مدير الوكالة في لبنان ووزير الصحة ورئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني ورئيس اللجنة الوطنية لإدارة ملف اللقاح وممثلة منظمة الصحة العالمية في لبنان وممثلين عن منظمة اليونيسف على التعاون لإيجاد مراکز تلقيح قريبة من المخيمات والتجمعات السكنية الفلسطينية .