نائب أردني: ربع مليون دينار تكلفة نظافة مجلس الوزراء

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت صحيفة "الأمم" الأردنية عن الحراسيس قوله خلال اجتماع اللجنة المالية لمناقشة موازنة الرئاسة، والذي كشف خلاله عن أن كلفة النظافة ولوازمها من العقود لرئاسة الوزراء، بلغت ربع مليون دينار.

© REUTERS / MUHAMMAD HAMED

وأعلن النائب، عن مكافآت للموظفين بقيمة 797 ألف دينار، وإيجارات بقيمة 22 ألف دينار، مشيرا إلى أن مخصصات المحروقات، ارتفعت إلى 192 ألف دينار.

وفي وقت سابق، كشف وزير العمل الأردني معن القطامين، عن الخسائر التي قد تتكبدها خزينة المملكة في كل يوم من أيام الحظر الشامل.

جاء ذلك في تصريح للقطامين خلال اجتماع لجنة الاقتصاد النيابية، مع تصاعد الدعوات لفرض حظر شامل لمدة 3 أسابيع، وفق ما أفادت به قناة "المملكة".

وقال وزير العمل الأردني إن "كل يوم من أيام الحظر الشامل يكبد الخزينة 25 مليون دينار ( 35.31 مليار دولار) من الخسائر".