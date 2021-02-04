رئيس البرلمان المصري ينتقد عدم التزام النواب بإجراءات "كورونا"

دبي - محمود عبدالرازق - وقال جبالي في تصريحات نشرته صحيفة "الأهرام" المصرية: "أجد عددا من النواب غير ملتزم بارتداء الكمامة، وهذا غير مقبول".

© AP Photo / Nariman El-Mofty

وطالب رئيس البرلمان في الجلسة العامة، ضرورة التزام الأعضاء بإجراءات مواجهة كورونا، وطلب منهم الرجوع وارتداء الكمامة، لمواجهة "الوباء اللعين"، بحسب وصفه.

وجاءت تصريحات رئيس مجلس النواب المصري، خلال جلسة يعرض خلالها وزير السياحة والآثار المصري، خالد العناني، موقف الوزارة من تنفيذ برنامج الحكومة "مصر تنطلق".

كما من المتوقع أن يستمع أعضاء مجلس النواب المصري إلى إفادة من وزيرة الصحة المصرية، هالة زايد، بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.

وكانت اللجنة العامة لمجلس النواب قد قررت في أول اجتماع لها، برئاسة المستشار حنفي جبالي، عقب تشكيلها، استدعاء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج عملاً بالمادة 136 من الدستور، والمادتين 26، 27 من اللائحة الداخلية.

واستمع مجلس النواب حتى الآن للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، و24 وزيراً من الحكومة، ويواصل خلال جلساته المقبلة الاستماع لباقي الوزراء.