"للخير والحق ألف جولة"... رئيس "القوات اللبنانية" يعلق على اغتيال لقمان سليم

دبي - محمود عبدالرازق - وقال جعجع في تغريدة بحسابه على موقع تويتر: "لقمان سليم شهيد الرأي الحر".

وأضاف: "إذا كان للشرّ جولة، فسيكون للخير والحقّ ألف جولة وجولة"، دون مزيد من التوضيح.

وكانت وسائل إعلام لبنانية أفادت بأنه عثر على الناشط مقتولا داخل سيارة مستأجرة بين بلدتي العدوسية وتفاحتا في جنوب لبنان، بعد أن أعلنت شقيقته رشا الأمير، عن فقدانه منذ عدة ساعات.

وقالت رشا حينها على "تويتر": "شقيقي لقمان سليم غادر نيحا الجنوب من 6 ساعات عائدا إلى بيروت، وهو لم يعد بعد. هاتفه لا يرد .لا أثر له في المستشفيات. من يعرف عنه ليتواصل معي مشكورا".

ولاحقا أعلن الطب الشرعي اللبناني أن "جثة لقمان سليم مصابة بخمس طلقات نارية ولم يعثر مع الجثة على أي بطاقة تعريف".

وسليم كان من المناهضين لسياسات "حزب الله" اللبناني وسلاحه، معتبرا أن أجنداته خارجية ويقدم مصلحة إيران على مصلحة لبنان.

من جانبه، عبر إيان كوبيتش، المنسق الخاص للأمم المتحدة في ​لبنان​، عن انزعاجه من حادثة الاغتيال التي تم الإعلان عنها صباح اليوم الخميس بحق الناشط اللبناني لقمان سليم.

وفي تغريدة نشرها عبر حسابه بموقع "تويتر"، قال كوبيتش: "أنا منزعج للغاية من الخسارة المأساوية للقمان سليم".

ووصف منسق المنظمة الدولية في لبنان لقمان سليم بأنه "ناشط وصحفي محترم، وصوت مستقل صادق يتحلى بالشجاعة".

وداخل لبنان، توالت الإدانات بحق اغتيال الناشط لقمان سليم، حيث أدان بيان صادر عن "تيار المستقبل" بزعامة رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري اغتيال الناشط السياسي لقمان سليم اليوم.

وقال البيان الذي نشره موقع "النشرة" اللبناني إن "اغتيال الباحث والناشط السياسي ​لقمان سليم​ في إحدى قرى ​الجنوب​ جريمة مدانة ‏برسم ​الدولة​ والقوى المحلية المعنية بأمن القرى الجنوبية".

واستنكر البيان الجريمة، قائلا: "اننا في تيار المستقبل إذ نستنكر بأشد عبارات الاستنكار هذه الجريمة النكراء، ‏ونحذر من مخاطر العودة إلى مسلسل الاغتيالات واستهداف الناشطين، نطالب ‏الجهات المختصة الأمنية والقضائية الشرعية إلى جلاء الحقيقة بأسرع وقت".‏