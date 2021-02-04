بعد 6 أشهر من انفجار بيروت… سفير الاتحاد الأوروبي في لبنان: يجب إجراء تحقيق محايد

دبي - محمود عبدالرازق - ذكرت ذلك شبكة "إل بي سي غروب" اللبنانية، مشيرة إلى أن طراف تحدث مجددا عن هذا الحادث بمناسبة مرور 6 أشهر على وقوعه.

وكتب رالف طراف، على "تويتر"، اليوم الخميس: "ستة أشهر مرت على انفجار بيروت المؤلم"، مضيفا: "نؤكد تضامنا مع الشعب اللبناني".

وتابع: "قدم الاتحاد الأوروبي دعمه الكامل على الفور وتمثل ذلك في إرسال فرق البحث والإنقاذ والتقييم الكيميائي والفرق الطبية، بالاضافة الى المساعدات الإنسانية".

وقال سفير الاتحاد الأوروبي في لبنان: "قمنا مع البنك الدولي والأمم المتحدة بتقييم الأضرار تمهيدا لإطار تعاف محوره الناس"، مضيفا: "لكن مساعدتنا لإعادة بناء لبنان ديمقراطي وشفاف ومزدهر للجميع تتطلب إحراز تقدم ملموس في تنفيذ الإصلاحات".

وقال طراف: "الشعب اللبناني يستحق معرفة ما حدث في 4 أغسطس"، مضيفا: "يجب الاسراع في تحقيق العدالة والمحاسبة ونجدد دعوتنا لإجراء تحقيق محايد ومستقل وجدير بالثقة".

وأسفر انفجار 2750 طنا من "نترات الأمونيوم" في مرفأ بيروت يوم 4 أغسطس/آب، عن سقوط قتلى ومئات الجرحى، كما شرد أكثر من 300 ألف شخص، إضافة إلى أضرار جسيمة ودمار في بيروت.