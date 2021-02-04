الإمارات تسجل 3249 إصابة بكورونا.. وإجمالى الإصابات يرتفع لـ 316875 حالة

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم الخميس، تسجيل 3 آلاف 249 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة في الإمارات إلي 316 ألفا و875 إصابة.

وذكرت الصحة الإماراتية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الرسمية "وام" أنه تم تسجيل وفاة 10 حالات مصابة نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس كورونا؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 888 حالة.



وأضافت أنه تم تسجيل شفاء 3 آلاف و904 حالات جديدة لمصابين بفيروس كورونا؛ ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 293 ألفا و180 حالة.

