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الإمارات تسجل 3249 إصابة بكورونا.. وإجمالى الإصابات يرتفع لـ 316875 حالة

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم الخميس، تسجيل 3 آلاف 249 إصابة جديدة بفيروس المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة في الإمارات إلي 316 ألفا و875 إصابة.

وذكرت الصحة الإماراتية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الرسمية "وام" أنه تم تسجيل وفاة 10 حالات مصابة نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس كورونا؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 888 حالة.


وأضافت أنه تم تسجيل شفاء 3 آلاف و904 حالات جديدة لمصابين بفيروس كورونا؛ ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 293 ألفا و180 حالة. 
 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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