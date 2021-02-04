الأردن... دعوة لقطاع المطاعم والحلويات بشأن فيروس كورونا

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت وكالة "بترا" عن حماده بيانا صحافيا، اليوم الخميس، قال فيه إن التشدد بتطبيق الإجراءات الوقائية ولبس الكمامات والمحافظة على التباعد الاجتماعي، طوق النجاة لمواصلة أعمال المنشآت التجارية والخدمية وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني.

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وبين أن قطاع المطاعم ومحال الحلويات بعموم المملكة، لم تعد بمقدورها تحمل أعباء إغلاقات جديدة أو أية إجراءات جديدة تعرقل عملها في ظل الخسائر المتعددة التي تحملها خلال فترة تعطل النشاط التجاري والخدمي منذ بدء انتشار فيروس كورونا

ولفت إلى أن حماية الاقتصاد الوطني تعتبر مسؤولية مشتركة على الجميع من خلال الالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع معايير الصحة والسلامة العامة، مشيراً إلى أنّ عودة عمل المطاعم والحلويات يوم الجمعة أسهم على نحو ملحوظ في زيادة نشاط القطاع وحركة المبيعات، ما حد من الخسائر التي لحقت به. وأوضح أن يوم الجمعة يعد يوماً حيوياً ومهماً لاستكمال عمل الحلقة الاقتصادية، ويشكل أكثر من 40 بالمئة من إجمالي مبيعات الأسبوع بالنسبة لقطاع المطاعم والحلويات، وهو ما يدعم قدرتها على الوفاء بالالتزامات المترتبة عليها والحفاظ على استقرار العمالة لديها.

وأضاف ان عدد المحال التجارية العاملة في قطاع المطاعم والحلويات تبلغ نحو 18 ألف محل، توظف قرابة 100 ألف عامل، جلُّهم من الأردنيين.

وفي وقت سابق، حدث وزير الصحة الأردني، نذير عبيدات، عن فكرة فرض حظر شامل في البلاد لمدة 3 أسابيع.

وقال عبيدات، إن الحكومة رفضت خلال الفترة السابقة التي شهدت ارتفاعًا كبيراً بالإصابات، كافة الاستشارات والنصائح الداخلية والخارجية بفرض حظر شامل لثلاث أسابيع، حسبما ذكرت وكالة "سرايا" الإخبارية.