لبنان... أول تعليق من وزير الداخلية على اغتيال لقمان سليم

دبي - محمود عبدالرازق - قال وزير الداخلية اللبناني العميد محمد فهمي، في تصريحات لموقع "إم تي في" اللبناني، "إن ما حصل اليوم لجهة قتل الناشط لقمان سليم إنما يشكل جريمة مروعة ومدانة".

وأضاف فهمي "أجريت منذ الصباح اتصالات مع قادة الأجهزة الأمنية لمتابعة تداعيات اغتيال الباحث والناشط السياسي لقمان سليم".

وكانت وسائل إعلام لبنانية قد أكدت العثور على الناشط والباحث السياسي لقمان سليم مقتولا في سيارته على طريق العدوسية- تفاحتا، في الجنوب اللبناني.

© Sputnik

وقالت تقارير صحفية إن الاتصال قد فُقد بالناشط لقمان سليم في بلدة صريفا منذ مساء أمس، لافتة إلى أنه تم العثور على هاتفه مرميا في أحد الحقول.

وقد توالت الإدانات بحق اغتيال الناشط لقمان سليم، حيث أدان بيان صادر عن "تيار المستقبل" اللبناني بزعامة رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري اغتيال الناشط السياسي لقمان سليم اليوم.

وقال البيان الذي نشره موقع "النشرة" اللبناني إن "اغتيال الباحث والناشط السياسي ​لقمان سليم​ في إحدى قرى ​الجنوب​ جريمة مدانة ‏برسم ​الدولة​ والقوى المحلية المعنية بأمن القرى الجنوبية".

واستنكر البيان الجريمة، قائلا: "اننا في تيار المستقبل إذ نستنكر بأشد عبارات الاستنكار هذه الجريمة النكراء، ‏ونحذر من مخاطر العودة إلى مسلسل الاغتيالات واستهداف الناشطين، نطالب ‏الجهات المختصة الأمنية والقضائية الشرعية إلى جلاء الحقيقة بأسرع وقت".‏