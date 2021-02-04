تغريداته تورطه... صحيفة عبرية تتحدث عن ضاحي خلفان

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت صحيفة "يسرائيل اليوم" إن خلفان الذي أصبح رمزا لدولة الإمارات "معروف بأن يديه خفيفة على لوحة المفاتيح (يغرد كثيرا)، وكثيرا ما تورط في الماضي بسبب أمور غرد بها".

وكانت الصحيفة تعلق تحديدا على تغريدات لضاحي خلفان قال في إحداها: "إسرائيل قد تضرب المفاعل النووي الايراني... وإذا ارادت فعلا فتدميره أسهل مما يتوقع البعض....بغارة شبح قبل الصبح تنهي كل شئ".

وأضاف: "لكن في اليهود عادة متأصلة... أولا يبكون ويصيحون ويولولون..حتى العالم يتعاطف معهم.. بعد ذلك ينفذون".

وتتصاعد حدة التوترات بين إسرائيل وإيران على خلفية مخاوف تل أبيب من عودة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن للاتفاق النووي الموقع عام 2015، الذي انسحب منه سلفه دونالد ترامب في 2018، وأعاد فرض عقوبات صارمة على طهران.

وأخيرا ألمح رئيس الأركان الإسرائيلي أفيف كوخافي إلى إمكانية توجيه إسرائيل ضربة عسكرية لإيران، مشيرا إلى أنه تم توجيه الجيش بإعداد خطط في هذا الصدد.