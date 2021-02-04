السيسي يتحدث عن الحوار وتقبل الآخر

دبي - محمود عبدالرازق - جاء ذلك في بيان على صفحته الرسمية في "فيسبوك" اليوم الخميس، قال فيه:

"يحتفي العالم اليوم بقيمة إنسانية مهمة لعلنا نحتاج إليها أكثر من أي وقت مضى وهي قيمة الأخوة الإنسانية".

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وتابع: "هذه المناسبة المهمة تذكرنا جميعا بأهمية الحوار لفهم وتقبل الآخر، كما تذكرنا بأهمية تعزيز التعاون لنبذ التعصب والتصدي لخطاب الكراهية، ونشر قيم التسامح والعدل والمساواة من أجل تحقيق السلام والاستقرار".

وقال الرئيس المصري إن "مصر مهد الحضارة الإنسانية، وعلى أرضها كلم الله موسي، وارتحل إليها السيد المسيح وأمه العذراء السيدة مريم، ودخلها الإسلام منذ فجر بزوغه"، مضيفا: "نسعى دوما لتوطيد دعائم الأخوة بين أبناء المجتمع كنسيج وطني واحد يتمتعون بكافة حقوقهم دون تمييز، ونتصدى لدعاوى الكراهية والتحريض على العنف".

وتابع: "في هذا السياق، تبذل المؤسسات والقيادات الدينية في مصر قصارى جهدها لتعزيز الحوار بين أتباع الأديان السماوية المختلفة ورفع مستوى الوعي بالقيم الإنسانية المشتركة".

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: "إنني في هذا اليوم، أتوجه بدعوة عامة للعمل من أجل نشر ثقافة السلام وإعلاء قيم التسامح والتعايش السلمي، ونبذ كل مظاهر العنف والتطرف التي راح ضحيتها العديد من الأبرياء وسلبتهم حقهم في الحياة".