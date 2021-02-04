نجل نصر الله يثير سخط اللبنانيين بتعليقه حول مقتل سليم ويتراجع

دبي - محمود عبدالرازق - وكتب نجل الأمين العام لـ"حزب الله"، جواد نصر الله، على حسابه عبر "تويتر" كاتباً: "خسارة البعض هي في الحقيقة ربح ولطف غير محسوب".

وأرفق تغريدته بهاشتاغ: " بلا أسف".

وأثارت هذه التغريدة بلبلة، على وسائل التواصل الاجتماعي، كونها جاءت بعد خبر مقتل الناشط اللبناني لقمان سليم.

وبالتالي، نفى جواد نصر الله أن تكون تغريدته تتعلق بالحادث، قائلاً: "مهلاً يا ٣ مليون كونان، التغريدة لا علاقة لها بما يحدث. شوية وعي".

وحذف التغريدة المشار إليها، وأوضح: "مسحت التغريدة التي يريد البعض فهمها على ذوقه، مع العلم اني كتبتها بمنأى عن اي خبر او حدث وهي شيء شخصي، منعاً للبس وللاستفراغ الاخلاقي لدى البعض الذي بات معروفاً بحقده وتفاهته في مقاربة الأمور".