السعودية… قرار جديد بشأن إقامة المناسبات العامة والحفلات

دبي - محمود عبدالرازق - © AP Photo / Amr Nabil
ويأتي ذلك متوافقا مع ما اتخذته الجهات الصحية المختصة بشأن الإجراءات التي اتخذتها المملكة في مواجهة فيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد - 19".
ولفتت الصحيفة إلى أن القرار الجديد يتزامن مع ظهور مؤشرات لارتفاع في معدلات انتشار الفيروس الوبائي في بعض المناطق وملاحظة وجود تراخي في تطبيق الإجراءات الوقائية.
وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي 103 مليون مصاب، بينهم أكثر من مليوني حالة وفاة، بينما كانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2020.
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