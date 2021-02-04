"تيار المستقبل" يحذر من مخاطر العودة إلى مسلسل الاغتيالات في لبنان

دبي - محمود عبدالرازق - وأصد التيار بيانا اعتبر فيه أن اغتيال الباحث والناشط السياسي لقمان سليم "جريمة مدانة ‏برسم الدولة والقوى المحلية المعنية بأمن القرى الجنوبية"، بحسب موقع "المستقبل" اللبناني. ‏

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وتابع البيان: "‏إننا في تيار المستقبل إذ نستنكر بأشد عبارات الاستنكار هذه الجريمة النكراء، ‏ونحذر من مخاطر العودة إلى مسلسل الاغتيالات واستهداف الناشطين، نطالب ‏الجهات المختصة الأمنية والقضائية الشرعية إلى جلاء الحقيقة بأسرع وقت".

وذكرت وكالة "ليبانون فايلز" اللبنانية أن القوى الأمنية عثرت على جثة الناشط اللبناني لقمان سليم مقتولاً داخل سيارته وفتحت تحقيقا في القضية.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الخميس، بمقتل لقمان، على الأتوستراد السريع عند بلدة العدوسية جنوبي لبنان.

ويأتي هذه الحادث بعد ساعات على اختفاء سليم عقب زيارته في بلدة نيحا جنوبي لبنان مع شخص آخر، بحسب ما أعلنت شقيقته رشا الأمير.

وسليم كان من المناهضين لسياسات "حزب الله" اللبناني وسلاحه، معتبرا أن أجنداته خارجية ويقدم مصلحة إيران على مصلحة لبنان.