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فلسطين تستلم عشرة آلاف جرعة من لقاح "سبوتنيك V"

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دبي - محمود عبدالرازق - وقالت الوزيرة في تصريح لإذاعة "صوت فلسطين" إن "الفلسطينيين سيستلمون عشرة آلاف جرعة من اللقاح الروسي "سبوتنيك V"، اليوم الخميس"، مشيرة إلى أنها "كمية تكفي لتطعيم خمسة آلاف شخص".

© Sputnik . Vladimir Astapkovich

وأطلقت السلطة الفلسطينية، الثلاثاء الماضي، حملة تطعيم ضد فيروس بعدما تلقت شحنة صغيرة من جرعات لقاح من إسرائيل.

وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، اعتمدت وزارة الصحة الفلسطينية اللقاح الروسي "سبوتنيكV" لتطعيم المواطنين ضد "كوفيد 19".

وأعلن صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، حينها، أن فلسطين هي الدولة الأولى في الشرق الأوسط التي تقوم بتسجيل اللقاح الروسي ضد فيروس كوفيد-19 "سبوتنيك V"، وأنها ستتسلم أول دفعة من اللقاح خلال ثلاثة أشهر.

واللقاح الروسي "سبوتنيك V" الذي طوره مركز "غاماليا" وتم تسجيله رسميا من قبل وزارة الصحة الروسية في أغسطس/آب الماضي، كان مخصصا لتلقيح الأشخاص التي تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عاما في ظل استمرار الاختبارات السريرية، ثم أجازت روسيا في أواخر ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، تلقيح من هم فوق الـ 60 بلقاح "سبوتنيك V".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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