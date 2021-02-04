شكرا لقرائتكم خبر عن تداول بيان سابق للمعارض اللبنانى لقمان سليم بعد اغتياله يكشف تعرضه لمضايقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بيانا منسوبا إلى المعارض اللبناني لقمان سليم ، والذى عثر على جثته اليوم مقتولا في سيارته متأثرا بإصابته برصاصتين في الرأس.

وحمل "سليم" مسؤولية تعرضه لأى أذى، إلى حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله، ونبيه بري، رئيس مجلس النواب".