شكرا لقرائتكم خبر عن الاستخبارات العراقية تضبط وكرين لداعش فى عمق صحراء الأنبار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات العراقية، ضبط وكرين أحدهما عبارة عن مخبأ للأسلحة بعملية استخباراتية على الشريط الحدودي في عمق صحراء الأنبار، وقالت المديرية، في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز)، اليوم الخميس، "إنه من خلال المتابعة المستمرة تمكنت قوة من وكالة الاستخبارات بالتعاون مع قيادة قوات الحدود من ضبط وكرين لعصابات داعش الارهابي في منطقة النهدتين بعمق الصحراء محافظة الانبار والتي سبق وأن وجهت ضربة جوية لها من قبل قوات التحالف استناداً لمعلومات وكالتنا لإحدى تلك الأوكار".