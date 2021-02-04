صحيفة: لبنان بصدد إجراء انتخابات نيابية فرعية في يونيو المقبل

دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت صحيفة "​الأخبار​" اللبنانية نقلا عن مصادر خاصة أن "موضوع ​الانتخابات النيابية​ الفرعية كان مدار بحث في ​قصر بعبدا الرئاسي​، وثمة اتجاه لدى ​رئاسة الجمهورية​ للدعوة إلى تعيين موعد للانتخابات الفرعية يوم الأحد 6 حزيران المقبل".

ولفتت المصادر إلى ان "​التيار الوطني الحر​ سيعمد إلى ترشيح وجوه مستقلة وغير نافرة في كل الدوائر، وذلك لأنه لم يخسر فعلياً أي نائب، بل سيضيف ربحاً غير متوقع في حال الفوز".

وكان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، اتفقا على إصدار قرار بتأجيل الانتخابات النيابية الفرعية إلى ما بعد الأول من يناير/كانون الثاني 2021.

وبحسب الوكالة، يأتي التأجيل بسبب الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، وتفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.