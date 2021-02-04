عدن - ياسمين عبد الله التهامي - 3 ضحايا يقاضون تويتر: يحمي المتحرشين

الخميس 4 فبراير 2021

الخليج 365

رفع 3 من ضحايا هجمات إرهابية، تعرضوا لمضايقات عبر الإنترنت، دعوى قضائية على "تويتر فرنسا".



ورفع الدعوى على "تويتر" كلّ من أوريليا جيلبير الناجية من الهجوم على قاعة باتاكلان للحفلات في باريس قبل 5 سنوات، وجورج سالين والد إحدى ضحايا الاعتداء، والصحفي السابق نيكولا إينان، الذي اتخذه تنظيم الدولة الإسلامية رهينة عام 2013.

وتستند الدعوى على رفض الشبكة "الامتثال لطلب من سلطة قضائية" و"التواطؤ في جرائم إهانة عامة"، وفق ما أفيد الأربعاء تأكيداً لمعلومات نشرتها صحيفة "لوموند".

وتعرّض كل من جيلبير وسالين في أغسطس/ آب 2020، وإينان في صيف 2019 لموجة مضايقات بعدما اتخذوا مواقف من مسألة إعادة من بقي في سوريا من أبناء الفرنسيين الذين انضموا إلى تنظيم الدولة الإسلامية.

وسارعت "تويتر" إلى حذف معظم الرسائل المبلغ عنها، لكنّ عدم استجابة تويتر لطلبات النيابة العامة في باريس، دفع القضاء تباعاً إلى حفظ القضايا المرفوعة من المدّعين الـ3 خلال عام 2020 كون مؤلفي التعليقات المسيئة إليهم "مجهولين".