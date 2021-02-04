شكرا لقرائتكم خبر عن تونس: 87 وفاة جديدة بكورونا والإجمالي يرتفع إلى 6980 ألف حالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة التونسية، مساء أمس الأربعاء، عن تسجيل 87 حالة وفاة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 6 آلاف و980 حالة.

وأضافت الوزارة - في بيان حول الوضع الوبائي في البلاد - أنه تم تسجيل 1267 إصابة جديدة بالفيروس التاجي، لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 212 ألفًا و679 حالة، موضحة أنه تم تسجيل شفاء 2632 حالة من الإصابة بفيروس "كورونا"، من إجمالي الإصابات المسجلة منذ بداية انتشار الوباء في تونس.

وأشارت الوزارة إلى أن العدد الإجمالي للمصابين الذين تم التكفل بهم في المستشفيات منذ ظهور الوباء بلغ 9 آلاف و285 حالة، فيما وصل عدد المرضى المقيمين بأقسام العناية المركزة إلى 414 حالة، إلى جانب 140 مريضًا على أجهزة التنفس الاصطناعي.