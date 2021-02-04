شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الأمريكي: نتطلع للعمل مع الإمارات من أجل شرق أوسط أكثر سلاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الخارجية الأمريكي أنتونى بلينكن: أجريت محادثات هاتفية مثمرة مع نظيري الإماراتي عبد الله بن زايد، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي: نتطلع للعمل مع الإمارات من أجل شرق أوسط أكثر سلاما.

وفى وقت سابق أكد موقع أكسيوس الأمريكى، أن وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن طلب من المبعوث الأمريكى لإيران تشكيل فريق تفاوض لبحث مستقبل الاتفاق النووى، وأضاف موقع أكسيوس، أن أنتونى بلينكن طلب أن يتكون الفريق التفاوضي بشأن إيران من دبلوماسيين وخبراء بعضهم من الصقور.