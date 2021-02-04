شكرا لقرائتكم خبر عن إقالة 4 مسئولين فى الأمن على مستوى الجزائر العاصمة بعد أحداث "سوناطراك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر المدير العام للأمن الجزائري خليفة أونيسي إقالة 4 مسؤولين في الأمن على مستوى الجزائر العاصمة، على خلفية أحداث اقتحام مقر المديرية العامة لشركة "سوناطراك" في حيدرة قبل 3 أيام.

ووفقا لقناة روسيا اليوم، شمل القرار رئيس أمن دائرة بئر مراد رايس، إلى جانب رئيس الأمن الحضري لحيدرة، على اعتبار أن أحداث الشغب التي استهدفت مقر "سوناطراك"، وقعت في إقليم اختصاص مصالحهما، كذلك مسؤول استعلامات الشرطة على مستوى أمن دائرة بئر مراد رايس.

وتضمن قرار الإقالة رئيس أمن دائرة باب الوادي في قلب العاصمة، الذي أنهيت مهامه، على اعتبار أن مصالحه لم تبلغ عن قيام مجموعة مجموعة من أنصار فريق "مولودية الجزائر" برشق مقر الشركة بالحجارة.