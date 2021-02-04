شكرا لقرائتكم خبر عن متهم بالهجوم على سفارة الإمارات بإثيوبيا: خططنا لتنفيذ هجوم مماثل بالسودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعترف المشتبه في التخطيط لتنفيذ هجوم على السفارة الإماراتية في إثيوبيا محمود عبد القاني، بأن الخلية كانت تستعد لهجوم مماثل على سفارة الإمارات في الخرطوم بالسودان. كما أكد أنه كان يخطط لتنفيذ الهجوم على السفارة الإماراتية.

وألقت قوات الأمن الإثيوبى القبض على أحمد أدرايتو، أحد أعضاء المجموعة البالغ من العمر 35 عاما، الذي يعتبر أحد العقول المدبرة للهجوم.

واعترف أدرايتو باستقبال عشرات الآلاف من الدولارات، لتنفيذ الهجوم الإرهابي.

وذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية، اليوم الأربعاء، إن جهاز المخابرات اعتقل 15 شخصا، بتهمة التآمر على شن هجوم على سفارة دولة الإمارات في أديس أبابا.

وقالت الوكالة إن المجموعة كانت تعمل بتوجيهات من أجانب. وأضافت أنه تم ضبط كمية من الأسلحة والمتفجرات والوثائق خلال العملية.

وأوضحت أن "المجموعة تلقت المهمة من جماعة إرهابية أجنبية وكانت تستعد لإلحاق أضرار جسيمة بالممتلكات والأرواح، ولم ترد وزارة الخارجية الإماراتية على طلب للتعليق.

وأشارت إلى أن الإرهابيين اعترفوا بأنهم شكلوا جماعة منظمة، وتدفق إليهم عدد من الإرهابيين الأجانب.