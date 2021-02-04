شكرا لقرائتكم خبر عن سانا: اعتداء إسرائيلى على جنوب القنيطرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وكالة الأنباء السورية عن "اعتداء إسرائيلي على جنوب القنيطرة"، حيث قالت إن الدفاعات الجوية السورية تصدت لعدوان إسرائيلي استهدف المنطقة الجنوبية، وقالت الوكالة إن الأصوات التي ما زالت تسمع في محيط دمشق هي لتصدي تلك الدفاعات للعدوان.

فيما أكدت قناة العربية أن الغارات الإسرائيلية استهدفت محيط مطار دمشق ومواقع لحزب الله في القنيطرة، حيث أكد المرصد السورى، تواجد كثيف لميليشيات إيران في المنطقة التي استهدفتها إسرائيل في القنيطرة.