اخبار الخليج

سانا: اعتداء إسرائيلى على جنوب القنيطرة

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن سانا: اعتداء إسرائيلى على جنوب القنيطرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وكالة الأنباء السورية عن "اعتداء إسرائيلي على جنوب القنيطرة"، حيث قالت إن الدفاعات الجوية السورية تصدت لعدوان إسرائيلي استهدف المنطقة الجنوبية، وقالت الوكالة إن الأصوات التي ما زالت تسمع في محيط دمشق هي لتصدي تلك الدفاعات للعدوان.

فيما أكدت قناة العربية أن الغارات الإسرائيلية استهدفت محيط مطار دمشق ومواقع لحزب الله في القنيطرة، حيث أكد المرصد السورى، تواجد كثيف لميليشيات إيران في المنطقة التي استهدفتها إسرائيل في القنيطرة.

 

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا