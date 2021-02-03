شكرا لقرائتكم خبر عن فريق أممى يصل اليمن لفتح تحقيق خاص حول الهجوم على مطار عدن الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل فريق خبراء دوليين إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، اليوم الأربعاء، لفتح تحقيق خاص حول الهجوم الذي استهدف مطار عدن الدولي أثناء هبوط طائرة تقل رئيس وأعضاء الحكومة في 30 ديسمبر الماضي.

وبحسب قناة العربية الحدث، فإن فريق التحقيق الذي وصل على متن طائرة أممية يضم خبراء دوليين من الولايات المتحدة وبريطانيا قام عقب وصوله بمعاينة موقع الهجمات في مطار عدن الدولي.

ومن المقرر أن تزود الحكومة اليمنية الفريق الدولي بنتائج التحقيقات التي أجرتها حول هذا الهجوم واثبتت تورط ميليشيات الحوثي وعبر خبراء إيرانيين في تنفيذه ولم يتسن للمصادر التأكد من المدة التي سيستغرقها فريق الخبراء الدوليين في تحقيقاتهم.