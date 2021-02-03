شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الجزائرية: لدينا تراجع فى عدد إصابات كورونا بسبب الإجراءات الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة الجزائرية: "لدينا تراجع في عدد إصابات فيروس كورونا بسبب الإجراءات الصحية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق قرر والي ولاية الجزائر العاصمة يوسف شرفة تعديل مواقيت حظر التجوال المفروض بالعاصمة بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ليصبح من العاشرة ليلا إلى الخامسة صباحا يوميا، اعتبارا من الأربعاء.

كما قرر واليا المسيلة وتلمسان تعديل مواعيد الحجر الصحي بهما إلى نفس المواعيد، وقررت الولايات الثلاثة مد فترة عمل المتاجر والمطاعم والمقاهي حتى الساعة التاسعة ليلا، على أن يقتصر نشاط المطاعم والمقاهى على بيع الأطعمة والمشروبات المحمولة فقط، وإعادة الفتح الكلى للقاعات المتعددة الخدمات وأماكن الترفيه.

وكانت السلطات الجزائرية أعلنت قبل أيام تمديد حظر التجوال المفروض حاليا بسبب كورونا فى 29 ولاية من بينها الجزائر العاصمة حتى 15 فبراير الحالى.