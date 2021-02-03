شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة الأردنى: تراجع حدة إصابات كورونا لدينا لا تعنى زوال الخطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الصحة الأردنى، نذير عبيدات، أن تراجع حدة إصابات كورونا لدينا لا تعنى زوال الخطر، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل. وفى وقت سابق أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 10 حالات وفاة و1280 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ.

وذكرت وزارة الصحة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية "بترا" - أن إجمالي عدد الوفيات ارتفع إلى 4344 حالة، بينما بلغ إجمالى عدد حالات الإصابة فى المملكة إلى 330,474 حالة، فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً 8912 حالة.

وبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات 69 حالة، فيما غادرت 54 حالة، كما بلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 409 حالة.