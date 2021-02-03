المغرب تسجل 774 إصابة و14 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة‎

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم /الأربعاء/، تسجيل 774 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 473 ألفا و47 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة - في بيان اليوم - أن مجموع التحاليل التي تم إجراؤها قد بلغ 4 ملايين و336 ألفا و656 تحليلا منذ بداية انتشار الفيروس في المغرب في 2 مارس 2020.



وأضاف البيان أنه تم تسجيل 14 وفاة جديدة بالفيروس ليصل العدد الإجمالي إلى 8323 حالة، فيما تم تسجيل 933 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 451 ألفا و780 حالة.