شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تدين حادثا إرهابيا أدى لاستشهاد 4 عسكريين بتونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت الجزائر اليوم الأربعاء بشدة الحادث الإرهابي الذي أدى لاستشهاد أربعة عسكريين بتونس، وذكت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية اليوم الأربعاء "تلقت الجزائر ببالغ الأسى نبأ استشهاد أربعة عسكريين تونسيين، هذا اليوم، إثر انفجار لغم تقليدي الصنع، أثناء أداء واجبهم في ملاحقة عناصر إرهابية بمرتفعات جبل المغيلة بين ولايتي القصرين وسيدي بوزيد".