شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس العسكرى السودانى يرشح كمال عبد المنعم للداخلية وياسين إبراهيم للدفاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها منذ قليل، أن المجلس العسكرى السودانى يرشح كمال عبد المنعم للداخلية وياسين إبراهيم للدفاع.

وقبلها أكد مصدر حكومى سودانى لقناة سكاى نيوز عربية، أن إعلان تشكيل حكومة حمدوك الجديدة خلال 24 ساعة "أمر مستحيل".

وفى وقت سابق ذكرت قناة العربية، فى خبر عاجل لها منذ قليل، أن رئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك يتسلم ترشيحات قوى إعلان الحرية والتغيير للمشاركة بالحكومة السودانية.