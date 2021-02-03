شكرا لقرائتكم خبر عن السودان تسجل 41 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" ووفاة واحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل 41 اصابة جديدة بفيروس كورونا، ووفاة واحدة، فيما تم شفاء 81 حالة، وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم الأربعاء عن التقرير الوبائي ليوم أمس، أن الحالات الجديدة سُجلت معظمها في ولاية الخرطوم.