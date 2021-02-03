شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط لاجئ سورى قتل زوجته فى أحد بيوت اللاجئين فى فيينا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكنت الشرطة النمساوية من ضبط جريمة قتل جرت اليوم في احد بيوت اللاجئين السوريين في الحي العاشر بالعاصمة النمساوية فيينا، وقال المتحدث باسم الشرطة ماركوس ديتريش، في تصريحات له اليوم الأربعاء أن رجلا سوريا "52 عاما" طعن زوجته حتى الموت بعد مشادة كلامية حادة، وأوضح المتحدث أن الزوجة القتيلة "45 عاما " تلقت عدة طعنات من زوجها مما أدى إلى مصرعها على الفور لافتا إلى أن الزوج سلم نفسه على الفور إلى الشرطة وملابسه ملطخة بالدماء مشيرا إلى أنها قامت بضربه والبصق عليه.



وأضاف المتحدث أن الجريمة وقعت في احد بيوت إيواء اللاجئين التابعة لكنيسة للسريان الأرثوذكس بالنمسا وأن الزوجين لديهما ابن واحد في مرحلة المراهقة.