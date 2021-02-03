شكرا لقرائتكم خبر عن العربية: خلافات تؤجل إعلان الحكومة السودانية إلى الإثنين المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت قناة العربية في خبر عاجل لها منذ قليل، أن خلافات تؤجل إعلان الحكومة السودانية إلى الإثنين المقبل.

وقبلها أكد مصدر حكومى سودانى لقناة سكاى نيوز عربية، أن إعلان تشكيل حكومة حمدوك الجديدة خلال 24 ساعة "أمر مستحيل".

وفى وقت سابق ذكرت قناة العربية، فى خبر عاجل لها منذ قليل، أن رئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك يتسلم ترشيحات قوى إعلان الحرية والتغيير للمشاركة بالحكومة السودانية.