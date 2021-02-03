السودان... الشرطة والجيش يتصديان لاحتجاجات في القضارف

دبي - محمود عبدالرازق - وقال موقع "سودان تربيون" إن المحتجين في القضارف هتفوا بشعارات تندد بارتفاع أسعار الخبز والكهرباء، وأدى تصدي الشرطة للمتظاهرين لإغلاق أسواق مدينة القضارف.

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واقتحم متظاهرون وطلاب سوق المدينة وأضرموا النيران وأغلقوا الطرق الرئيسة والمداخل وشهد وسط المدينة عمليات كر وفر بين الشرطة والطلاب ما أدى إلى إغلاق الأسواق والمحال التجارية.

وشارك في المظاهرات التي اتسمت بالعنف طلاب المدارس الثانوية والأساسية احتجاجا على تفشي الغلاء وارتفاع أسعار السلع فضلا عن ارتفاع أسعار الخبز وتعرفة المواصلات الداخلية.

وطالب المتظاهرون رئيس المجلس السيادي ورئيس مجلس الوزراء بإقالة والي القضارف سليمان علي موسي ومحاسبته.

وشهدت مدينتي الخرطوم وأم درمان مظاهرات محدودة محسوبة على أنصار النظام السابق. ورفع المتظاهرون شعارات ناقدة لحكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك.

في سياق متصل، أعلن وزير الإعلام السوداني، الناطق باسم الحكومة الانتقالية، فيصل محمد صالح، اليوم الأربعاء، تأجيل تشكيل الحكومة الجديدة، الذي كان محددا له غدا الخميس، إلى وقت لاحق، لعدم اكتمال قائمة الترشيحات.

وأضاف الوزير السوداني، أن "قوي الحرية والتغيير لم تكمل ترشيحاتها حيث قدمت من قبل مكونات وأخرى لم تسلم ترشيحاتها حتى اللحظة".