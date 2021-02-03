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مشهد لامرأة في تركيا "يثير الجدل في مصر واللوم على السيسي"... صورة

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دبي - محمود عبدالرازق - الصورة تظهر فتاة ترتدي ثوبا باليا، وتنقسم إلى لقطتين تظهران أنها على ما يبدو وجدت شيئا في الصندوق وتنظر خلفها قبل أن تهم بأكله، وكتب ناشرو الصورة: "لا تخجلي يا صغيرتي.. فقد أضأنا المسجد بـ20 مليون جنيه حتى ندعو الله أن يطعمك".

ظهرت الصورة في البداية على منصات التواصل الاجتماعي، بعد افتتاح الرئيس المصري مسجد "الفتاح العليم" في يناير/ كانون الثاني من عام 2019، والذي أصبح أكبر مساجد البلاد، وأعاد المغردون تداولها مرة أخرى هذه الأيام، على الأرجح لظهورها في خاصية "الذكريات".

بالبحث عن الحقيقة، يتبين أن الصورة نشرت لأول مرة في مواقع تركية، خلال مايو/ أيار عام 2015، وأشارت التقارير إلى أنه تعود لفتاة سورية تبلغ من العمر 22 عاما، فقدت زوجها في الحرب وغادرت بلادها، وفي الصورة كانت تحاول البحث عن طعام بمدينة غازي عنتاب جنوبي تركيا.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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