مقتل 12 عسكريا سوريا في هجوم لـ"داعش" وسط سوريا

دبي - محمود عبدالرازق - دمشق - سبوتنيك. وأفادت مصادر محلية قريبة من الضحايا العسكريين لـ"سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، بأن:

© Sputnik . Ahmad Kenani

"الهجوم استهدف الحافلة التي كانت تقل العسكريين أثناء مرورها في المنطقة."

وأشارت المصادر أن "جميع العسكريين القتلى هم من محافظة حلب ومنتسبين إلى الجيش السوري ".

يذكر أن الحافلات العسكرية والمدنية التي تمر على هذا المحور تعرضت أكثر من مرة لهجمات مشابهة نفذها مسلحو داعش انطلاقا من الجيب الذي يتخذه التنظيم الإرهابي بالقرب من القاعدة الأميركية في منطقة التنف.

وتستمر حملة تمشيط البادية السورية من قبل الطيران الحربي الروسي، بالاشتراك مع وحدات من الجيش السوري والقوات الروسية العاملة على الأرض، وذلك ضمن عدة قطاعات في الصحراء الممتدة حتى الحدود العراقية.