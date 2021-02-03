مصر... آخر تطورات حريق عقار الدائري... النيران مشتعلة لليوم الخامس

دبي - محمود عبدالرازق - ونقل موقع "بوابة الأخبار" عن مصدر أمني قوله "إن ألسنة اللهب بحريق مخزن الأحذية في العمارة السكنية، بدأت في الانتهاء وأن الحريق بدأ في الإخماد".

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وأشار المصدر إلى أنه "مساء اليوم سينتهي الحريق تماما، وستبدأ الحماية المدنية بالجيزة، في عملية التبريد في المساء بعد إخماد النيران".

وأضاف المصدر، أن النيران بدأت في الانصهار والأدخنة الناتجة عن الحريق بدأت في الانخفاض بشكل كبير.

وأوضح أن "اللجنة المشكلة من أساتذة وأطباء كلية الهندسة سيقومون في بدء عملهم بعد الانتهاء من عملية التبريد فورا للوقوف على مدى قدرة العقار على الاستمرار أو الإزالة طبقا للتقرير الذي سيتم إعداده من اللجنة".

وأضاف المصدر الأمني، أنه طبقا للمعاينة الأولية تلاحظ اللجنة أن العقار به نسبة انخفاض في التربة نتج عنه انخفاض في العقار المنهار بمقدار 2 سم.

كان قد نشب حريق ضخم في عمارة سكنية، بمنطقة حي الهرم بجوار الطريق الدائري بالجيزة وعلى الفور انتقل اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة واللواء محمد عبد التواب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة واللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، والعقيد على عبد الكريم رئيس مباحث الحماية المدنية بالجيزة الى موقع الحريق وتم الدفع بـ 6 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق وإخماد النيران.

وشهد الحريق تصاعد الأدخنة بكثافة، مما أعاق حركة السير على الطريق الدائري، وبدأ رجال المرور بقيادة اللواء محمد عامر مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، في الانتشار لتيسير حركة المرور. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

من جانبها أخلت قوات الحماية المدنية بالجيزة 3 عقارات مجاورة للعقار الموجود به الحريق، وفرض رجال الأمن بالجيزة كردونا أمنيا حول العقار المشتعل على مسافة عدة أمتار، ومنعت الاقتراب منه، كما فرضت كردونا حول عدد من العقارات المجاورة لاخلائها من السكان.

وتسبب الحريق، المشتعل منذ 3 أيام، في أزمة مرورية طاحنة على الطريق السريع وهو طريق دائري حول القاهرة الكبرى أنشئ بهدف ربط محافظات القاهرة الكبرى.