شكرا لقرائتكم خبر عن سكاى نيوز: إعلان تشكيل حكومة حمدوك الجديدة خلال 24 ساعة "أمر مستحيل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مصدر حكومى سودانى لقناة سكاى نيوز عربية، أن إعلان تشكيل حكومة حمدوك الجديدة خلال 24 ساعة "أمر مستحيل".

وفى وقت سابق ذكرت قناة العربية، فى خبر عاجل لها منذ قليل، أن رئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك يتسلم ترشيحات قوى إعلان الحرية والتغيير للمشاركة بالحكومة السودانية.

وقبلها ذكرت قناة العربية الحدث، أن قوى الحرية والتغيير تسلم رئيس الحكومة السودانية عبد الله حمدوك قائمة مرشحيها للوزارات.