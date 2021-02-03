شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية الكويتى: السيولة المالية للبلاد قاربت على النفاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير المالية الكويتى خليفة مساعد حماده، اليوم الأربعاء، إن المركز المالي للكويت «قوي ومتين» لكونه مدعوما بالكامل من صندوق احتياطي الأجيال القادمة الذي يشهد نموا مستمرا لكنه حذر من قرب نفاد السيولة في خزينة الدولة.

وبحسب صحيفة الراي الكويتية، أضاف حماده تعقيبا على قرار وكالة فيتش تخفيض النظرة المستقبلية للكويت إلى «سلبية» من «مستقرة» إن المالية العامة للدولة تعاني من اختلالات هيكلية تتعلق بالإيرادات والمصروفات السنوية «أدت إلى قرب نفاد السيولة في خزينة الدولة» ممثلة بصندوق الاحتياطي العام.

وأضاف الوزير أن من أهم أولويات السلطة التنفيذية في المرحلة القادمة «تعزيز السيولة في الخزينة، ونؤكد كما أكدنا في السابق على ضرورة تضافر جهود جميع الجهات والعمل كفريق واحد لتحقيق استدامة المالية العامة».