شكرا لقرائتكم خبر عن الخطوط الجوية العراقية تنفى العثور على حطام الطائرة المفقودة فى اليونان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفت شركة الخطوط الجوية العراقية، اليوم الأربعاء، الأنباء التي ترددت عن العثور على حطام طائرة التدريب التي كان يقودها الطيار العراقي المتدرب في اليونان.

وذكرت الشركة - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" - أنه في الوقت الذي تبذل فيه وزارة النقل العراقية ومركز إدارة الأزمات في الشركة العامة للخطوط الجوية العراقي، قصار جهدها من أجل العثور على الطيار عمار إبراهيم، نبدي استغرابنا من إشاعة بعض الأخبار الكاذبة التي تحدثت عن العثور على الطائرة وهي محطمة في إحدى المناطق اليونانية".

وأضاف البيان: أنه لا صحة لهذه المعلومات وما تزال عمليات البحث جارية، وفي حال الوصول إلى أي معلومة سيتم الإعلان عنها عبر المواقع الرسمية لوزارة النقل والخطوط الجوية العراقية.

وكان قد وصل وفد عراقي إلى اليونان لمتابعة سير البحث عن الطيار المفقود مع طائرته.