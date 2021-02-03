وزارة الدفاع التونسية: مقتل 4 جنود فى انفجار لغم قرب الحدود مع الجزائر

ومنطقة المغيلة الجبلية، القريبة من مدينة القصرين، معقل جماعة إرهابية يحاربها الجيش التونسي منذ أعوام.

ويقول دبلوماسيون أجانب يركزون على الأمن إن تونس تواجه تهديدا صغيرا لكنه مستمر من الإرهابيين.

وفى غضون ذلك، أكد رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي أنه سيتم في أقرب الآجال اتخاذ الإجراء اللازم ليتمكن الوزراء الجدد من ممارسة مهامهم، موضحا أن الوضع لا يحتمل في إشارة إلى تعطل أداء اليمين الدستورية لأعضاء الحكومة الجدد الذين نالوا ثقة البرلمان يوم 27 يناير الماضي.