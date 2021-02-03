شكرا لقرائتكم خبر عن الكتلة الديمقراطية التونسية: مشروع فوضى فى البلاد والغنوشى عبء على البرلمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الكتلة الديمقراطية التونسية، أن هناك مشروع فوضى فى البلاد، موضحة أن رئيس حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشى عبء على البرلمان، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أكد رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، اليوم الأربعاء، موقفه الثابت المتعلق بالتعديل الوزاري والقائم على احترام الدستور.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس التونسي، بحسب بيان رسمي، بقصر قرطاج مع نورالدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، حيث تم مناقشة الوضع العام بالبلاد وخاصة الأوضاع السياسية التي تعيشها تونس، فضلا عن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.