فلسطين تسجل 670 إصابة جديدة بكورونا و10 وفيات

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة اليوم الأربعاء، تسجيل 670 إصابة جديدة بفيروس كورونا و10 وفيات بين الفلسطينيين خلال الساعة الأربع والعشرين الماضية.

وقالت الوزيرة إن قطاع غزة سجل 178 إصابة من مجمل الإصابات الجديدة.

وبدأت وزارة الصحة أمس حملة تطعيم ضد فيروس كورونا للكوادر الطبية العاملة في مجال مكافحة الفيروس.

وتفرض الحكومة الفلسطينية إغلاقا جزئيا من الساعة السابعة مساء حتى السادسة صباحا يوميا من الأحد إلى الخميس وإغلاقا كليا يومي الجمعة والسبت لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وتفيد قاعدة بيانات وزارة الصحة أن إجمالي الإصابات بالفيروس منذ ظهور الجائحة في مارس الماضي بلغ 181273 تعافى منهم 170099 وتوفي 2042.