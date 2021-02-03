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إشكال حزبي بين مناصري الحزب السوري القومي في لبنان واقتحام أحد المقرات (فيديو)

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دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الأربعاء، أن الإشكال حصل بين مناصري الحزب الواحد حيث دخل عدد من مناصري النائب اللبناني أسعد حردان إلى مركز منفذية الحزب السوري القومي الاجتماعي في مدينة البترون شمالي لبنان.

وفي السياق نفسه، ادعى مناصرو الحزب لدى مخفر قوى الأمن، وحضر الجيش وشعبة المعلومات إلى المنطقة والتحقيقات جارية.

ويعاني الحزب السوري القومي الاجتماعي في لبنان من أزمة سياسية حادة دفعت إلى انقسامه بين القيادة الجديدة المنتخبة والقيادة السابقة المسيطرة على موقف الحزب السياسي في الشارع اللبناني.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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