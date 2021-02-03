إعلام عبري يكشف شرط السيسي للسماح لنتنياهو بزيارة مصر

دبي - محمود عبدالرازق - القدس– سبوتنيك. وذكر أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ربط ذلك بتقديم بادرة حسن نية تجاه الجانب الفلسطيني، وإحياء دور مصر في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وذلك بهدف التودد للإدارة الأمريكية الجديدة.

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وذكر الموقع أن "المصريين قلقون جدا من أن علاقاتهم مع إدارة بايدن تبدأ بالقدم اليسرى، ويرغبون استئناف دورهم في الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني، ومن خلال ذلك يبعثون رسالة إيجابية إلى البيت الابيض تزيد من ارتباطهم بالقضية كشركاء بنظر الرئيس".

ونقل الموقع عن مصدر وصفه بـ "المطلع"، أن "الرئيس السيسي يعلم أن نتنياهو يحتاج إلى دعم حملته الانتخابية، ويحاول السيسي من خلال ذلك انتزاع إنجاز سياسي لمصر".

وبحسب الموقع فإن "الزيارة التي يتم الحديث عنها لنتنياهو إلى مصر نوقشت على مدار أشهر بين الطرفين على خلفية اتفاقيات التطبيع واستبدال الإدارة الأمريكية".

وقال مصدران إسرائيليان مطلعان إن "زيارة نتنياهو إلى مصر كادت أن تتم قبل شهر، لكن للمصريين كانت لديهم أفكارا أخرى بعد تبكير الانتخابات في إسرائيل، وتم تأجيل الزيارة، وعندما بدأت المباحثات حول الموضوع طلبت مصر من نتنياهو تقديم بادرة حسن نية ترتبط بالقضية الفلسطينية كشرط للزيارة".

وذكرت المصادر أن "من الأفكار التي طرحها المصريون أن يقوم نتنياهو بالإعلان قبل أو خلال الزيارة إلى مصر أنه ملتزم بحل الدولتين أو ينفذ خطوة معينة على أرض الواقع للفلسطينيين. لكن نتنياهو اعترض على الإدلاء بأي تصريح أو القيام بخطوة تتعلق بالقضية الفلسطينية قبل الانتخابات، وذلك على خلفية محاولته تجنيد أكبر قدر ممكن من التأييد من معسكر اليمين".

وأشار المصدران الإسرائيليان إلى أن "نتنياهو ما زال يأمل بزيارة كهذه وأن تُبذل جهود من أجل التوصل إلى معادلة تسوية تسمح بإخراج الزيارة إلى حيز التنفيذ".

وكانت آخر زيارة قام بها نتنياهو إلى مصر قبل عشر سنوات في عهد الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك.