السيسي يلتقي بالحريري ويجدد موقف مصر الثابت تجاه تعزيز التعاون مع لبنان

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وأعرب السيسي، خلال استقباله، سعد الحريري المكلف برئاسة الحكومة اللبنانية، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، وعباس كامل رئيس المخابرات العامة، عن خالص التمنيات لسعد الحريري في تشكيل الحكومة الجديدة، على نحو يلبي تطلعات الشعب اللبناني الشقيق في تحقيق الأمن والاستقرار.

وشدد الرئيس المصري على استعداد مصر لتقديم كل أوجه الدعم والمساعدات لتجاوز الأزمات التي يواجهها لبنان، ولاسيما التداعيات التي خلفها كل من حادث انفجار مرفأ بيروت وجائحة فيروس كورونا.

وكانت وسائل إعلام مصرية أفادت بأن رئيس الحكومة اللبناني المكلف سعد الحريري توجه، صباح اليوم، إلى جمهورية مصر العربية، حيث من المقرر أن يلتقي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مؤكدة أن الحريري سيجتمع أيضا بوزير الخارجية المصري سامح شكري والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

يذكر أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كان أشار في أكتر من مناسبة، إلى اعتزاز مصر بعمق العلاقات الوطيدة مع لبنان على المستويين الرسمي والشعبي. كما أكد "حرص مصر على سلامة وأمن واستقرار لبنان".

كما وجّه الرئيس المصري بتجيهز طائرتين بمساعدات طبية عاجلة لإرسالها إلى بيروت. يأتي ذلك ضمن الإجراءات التي تتخذها مصر لمساعدة لبنان عقب انفجار مرفأ بيروت الذي أسفر عن مئات القتلى والمصابين والمفقودين بالإضافة إلى الخسائر المادية التي خلفها الانفجار.