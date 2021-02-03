العراق يساعد لبنان لتوليد الكهرباء

دبي - محمود عبدالرازق - © Sputnik . Mikhail Voskresensky

وقال غجر للصحفيين إن وزارة الطاقة ستشتري أيضا شحنات فورية من الوقود وإنها تلقت عروضا من عدة شركات محلية وأجنبية.

تواجه المنازل والشركات في لبنان انقطاعات يومية للكهرباء تستمر لعدة ساعات بسبب عجز شركة الكهرباء الحكومية عن تلبية الطلب، وهو ما يضطر الكثيرين إلى استخدام مولدات الكهرباء الخاصة.

وقال الوزير "نحن اليوم نشتري حوالي أربع شحنات في الشهر"، مضيفا أن الشحنة الواحدة نحو 35 ألف طن. وفقا لـ"رويترز".

وقال غجر إن الوقود العراقي الثقيل لا يتماشى مع بعض احتياجات لبنان، لكن شركة عراقية قد ترتب عملية مبادلة بنوع آخر من الوقود أكثر ملاءمة.

وكان مجلس الوزراء العراقي صرح أمس الثلاثاء أنه وافق على صفقة لتوريد 500 ألف طن من الوقود للبنان سنويا.

وقال غجر إن احتياطيات لبنان من الوقود لا تزيد عادة على شهر أو شهرين، لأن الاحتفاظ باحتياطيات تكفي ستة أشهر سيكون باهظ التكلفة للبلد الذي يئن تحت وطأة أزمة اقتصادية عميقة.